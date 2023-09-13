«Я прішол с міром!»: історія окупанта, що заблукав під час контрнаступу на Харківщині

Рівно рік тому Сили оборони України звільнили Ізюм від російських окупантів. Гвардійці 5 Слобожанської бригади брали активну участь цій наступальній операції. Сьогодні, ми публікуємо подробиці того, як слобожанці взяли надзвичайно корисний трофей — БРЕМ – Броньована ремонтно-евакуаційна машина на базі танку Т-72. Згодом за його допомогою були укомплектовані цілі підрозділи у складі Східного оперативно територіального об’єднання Нацгвардії. Як це було і чому більше схоже на якусь кінокомедію, з нами ділиться спогадами командир роти Кіт.

Як та коли Ви розпочали служити у 5-й Слобожанській бригаді?

Позивний «Кіт». Молодший лейтенант. Служив в ЗСУ, з 14-го до 20-го був в АТО. Саме там мені дали такий позивний, бо тихо ходжу, добре бачу вночі. Потім за два роки, коли на околицю мого Харкова увійшли російські танки, я сів у власну автівку та поїхав до військкомату. Він був порожній. По дорозі повз моєї машини проїхав російський БТР. Уявіть – я за кермом у формі українського військового! Ситуація була критична. Тому не став чекати можливості потрапити у свою частину, а відразу прибув до 5-ї Слобожанської бригади, яка замість військкоматів набирала добровольців на той момент. Так я став нацгвардійцем.

Вересень 2022-го. Нам відомо, що під час Харківського контрнаступу ви захопили тоді російський танк. Як це було?

На момент завершення Балаклійської операції, я мав звання «головний сержант», але посаду займав «командир взводу». 9-го вересня мій підрозділ мав о 5-й ранку висуватися на Ізюм. Взвод їхав у колоні на трофейному ПАЗіку (витвір радянського автопрому), що взяли у Вербівці. Десь за 10-ть кілометрів від Ізюма наш автобус зламався. Колона пішла вперед, ми рухались пішки, розуміючи, що запізнюємося, але тут сталася цікава пригода. Просто на нас вискочив російський танк, точніше це була БРЕМ (бойова ремонтно-евакуаційна машина на базі танку Т-72). Я дав команду залягти та цілитися з гранатометів, але поки не стріляти, бо це міг бути вже затрофеєний танк. Побачивши це, БРЕМ зупинився та просто стояв метрів за 50. Тоді я з парою бійців підійшов до нього, та постукав по броні, сказавши, давай вилізай, друг, ти приїхав вже.

І що, от так просто окупанти взяли та відкрили?

Далі просто було якесь кіно. Люк відкрився, з’явився окупант, який з криком «Я прішол с міром!», як прибулець Хижак в однойменному фільмі, висунувся з люка та одразу почав торгуватися. Сказав, що у нього є 20-літрова каністра спирту, і він може поділитися, якщо ми його пропустимо. Ми його за комірець витягли, чесно кажучи, сміялися так, що ледь животи не луснули. Куди пропустимо, який торг, який спирт?

Він що, намагався торгуватися один проти взводу Національної гвардії?

Вже потім ми з’ясували, що цей водій бронемашини російської обкурився, проспав всі події, прокинувся, побачив, що навколо вже українська армія, завів свій танк та рвонув на Балаклію, не знаючи, що ми вже там. По ньому стріляли, але він зміг проскочити декілька блокпостів.

Взагалі, це був той самий легендарний Денис Пронін з Тамбова, який потім став «зіркою» Інтернету. Ролик, де він у полоні розповідає про те, що йому в хаті туалет не потрібен, бо смердіти буде у домі, тому у нього, як у всіх нормальних росіян, туалет на вулиці – став топовим на Ютубі.

Повернімось до подій із БРЕМом. Що було далі?

Ми спробували смикнути танком наш автобус, але трос порвався. І троси у росіян гнилі зовсім були. Тож, ми залишили двох бійців на охороні автобуса з майном та рюкзаками, обліпили як мурахи цей БРЕМ та доїхали на ньому до Ізюма. Встигли майже вчасно, там зробили фото. Полонений тамбовець показав, де є ворожа техніка. Ми взяли ще одну БМП.

Чим завершилась для вас Ізюмська операція?

В Ізюмі виконали своє завдання зі стабілізації, ворог вже опору не чинив. А БРЕМ нам добре послужив, та і водій теж був потішний. Весь час намагався десь знайти алкоголь чи «травичку», але у полоні все було суворіше, ніж в окупантів в армії. От такий «прибулець» трапився нам по дорозі до Ізюму.

Власне так, ця комічна історія призвела до суттєвого посилення декількох бойових гвардійських бригад та полків. Протягом весни 2022 — зими 2023 року БРЕМ слобожанців дуже плідно попрацював у складі зведеної евакуаційної групи Східного оперативно-територіального об’єднання. Мова йде про десятки одиниць броньованої техніки, яка була евакуйована, відремонтована та відправлена на передову у підрозділи Національної гвардії України, воювала на Кремінському, Лиманському, Бахмутському напрямку, продовжує нищити ворога на півдні.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости