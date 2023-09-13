На Харківщині блокували схему ухилення від мобілізації на чолі з начальником військомату

Служба безпеки ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Співробітники СБУ викрили посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації.

За хабарі він «допомагав» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів. Зловмисник забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 8 тис. доларів США з одного «клієнта».

Для передачі хабарів посадовець неодноразово залучав посередників.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів);

– ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності усього кола осіб, причетних до функціонування незаконної схеми.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Агентство Телевидения Новости