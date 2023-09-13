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Правоохоронці встановили працівника ДСНС, який привіз снаряд, через вибух якого загинули двоє курсантів

Правоохоронці встановили працівника ДСНС, який привіз снаряд, через вибух якого загинули двоє курсантів

Як повідомлялось раніше, 31 травня у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, що розташований у Харківському районі, загинули двоє курсантів-рятувальників віком 22 та 21 рік. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Смерть студентів настала в результаті вибуху артснаряду калібру 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення. Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти. 

Нині слідством також встановлено, що цей снаряд начальнику кафедри привіз та передав його знайомий — головний фахівець одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, який в цей час проходив підвищення кваліфікації у вказаному Центрі під керівництвом цього начальника кафедри.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом придбання, зберігання, перевезення та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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