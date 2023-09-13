В Індустріальному районі Харкова у квартирі пролунав вибух гранати

В результаті вибуху постраждав чоловік: поліцейські встановлюють обставини події.

13 вересня в Індустріальному районі Харкова в одній з багатоповерхівок стався вибух, ймовірно, від гранати, повідомляє поліція Харківської області.

До поліції надійшло повідомлення про пожежу на 9-му поверсі багатоквартирного будинку, яка сталася після вибуху.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2.

Працівники поліції виявили 36 та 38-річних чоловіків.

Один з чоловіків отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Інший від госпіталізації відмовився.

Наразі слідчим вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Агентство Телевидения Новости