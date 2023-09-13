Забезпечував пальним військову техніку рф: на Харківщині викрито депутата

Служба безпеки затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.

За даними слідства, у період захоплення Куп’янського району посадовець підтримав російських загарбників, за що отримав від них «дозвіл» на торгівлю пальним, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове.

За наявними даними, серед «споживачів» паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи рф, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС.

Колаборант реалізовував пальне на автозаправних станціях в місті Куп’янськ та селищі Шевченкове, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За можливість вести підприємницьку діяльність він щомісячно сплачував 50 тис. російських рублів окупаційній владі.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости