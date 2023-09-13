Головний Рабин України Моше Реувен Асман привіз на Харківщину гуманітарну допомогу

Сьогодні до Дергачів завітали Головний Рабин України Моше Реувен Асман та заступниця голови Харківської обласної ради Валерія Дзюба.

Гості громади відвідали Дергачівську центральну лікарню, де передали гуманітарну допомогу у вигляді 95 наборів з продуктами та побутовою хімією для працівників медичних закладів міста, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Під час останнього візиту пан Моше Реувен Асман передав систему очистки і фільтрації води для пацієнтів Дергачівської центральної лікарні.

«Сьогодні разом з Головним Рабином пересвідчились у справності системи та скуштували воду, яка є важливою складовою підтримки лікування пацієнтів», – підкреслив Вячеслав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости