Диктатори Кім Чен Ин та путін провели переговори та пообідали

Російський диктатор путін та лідер КНДР Кім Чен Ин провели переговори на космодромі Східний в Амурській області.

Зустріч тривала більш як дві години, після неї лідери двох країн взяли участь в офіційному обіді та зробили кілька заяв, повідомляє УНІАН.

«У дуже важливий період відбувається наш візит до росії. Зараз росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого державного суверенітету та захисту своєї безпеки на противагу гегемоністичним силам, які протистоять їй…

Впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі для покарання збіговиська зла, що претендує на гегемонію.

Глибоко переконаний, героїчна російська армія та народ, блискуче наслідуючи традицію перемоги, впевнено продемонструють безцінні переваги честі на двох фронтах – спеціальної військової операції та побудови сильної держави», – заявив Кім Чен Ин.

Натомість путін нагадав, що відносини рф та КНДР «були закладені ще в ході боротьби Кореї за свободу в 1945 році, коли радянські та корейські солдати пліч-о-пліч громили японських мілітаристів».

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