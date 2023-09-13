Об’їла підприємство на 380 000 гривень: жінка оформлювала замовлення їжі

Поліцейські викрили жінку, яка ошукала приватне підприємство на суму 380 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

2 серпня до поліції з відповідною заявою звернувся представник однією зі служб доставки Харкова.

Він розповів, що оператор оформлювала замовлення їжі, ставила відмітку про оплату, хоча гроші на рахунок служби не надходили.

Потім курʼєр доставляв замовлення до вказаних адрес.

Правоохоронці встановили, що таким чином 26-річна жінка безоплатно доставляла готову їжу близьким та знайомим, іноді вказувала свої дані й адресу для доставки.

Жінці повідомлено про підозру у скоєному злочину.

Агентство Телевидения Новости