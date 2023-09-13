На Харківщині на протитанковій міні підірвався комбайн

13 вересня близько 11:20 зафіксований черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

Під час польових робіт біля села Благодатне Слобожанської громади Чугуївського району на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн «New Holland», повідомляє ДСНС в Харківській області.

За попередньою інформацією комбайнер отримав легкі поранення.

ДСНС попереджає: нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Агентство Телевидения Новости