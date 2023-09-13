В Україні розгорнуть більше тисячі «пунктів незламності»

Державна служба з надзвичайних ситуацій провела спеціальне тренування, в ході якого, зокрема, забезпечено розгортання близько 1200 «пунктів незламності».

Про це 13 вересня повідомила пресслужба Кабінету міністрів, пише Кореспондент.

У «пунктах незламності» мирні жителі зможуть зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету.

З 1200 «пунктів незламності» близько 770 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 360 мобільних на базі наметів та 90 на базі транспортних засобів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатами обговорення вирішила, що Мінінфраструктури, Міненерго, Мінстратегпрому, Агентству відновлення, ДСНС та місцевим адміністраціям потрібно:

організувати постійний моніторинг ситуації і оперативне реагування на виявлені загрози;створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів;заготовити пісок для створення запасу протиожеледної суміші та створення резерву пально-мастильних матеріалів для боротьби із можливими сніговими заметами тощо.

Крім того, мають бути визначені обсяги та створено матеріальні резерви, у тому числі пально-мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости