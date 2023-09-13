Повені в Лівії: кількість жертв сягнула 7000 осіб

Число жертв злив та повені в місті Дерна на північному сході Лівії, зросла до 7000.

Про це повідомив офіційний представник Палати представників (парламенту) Лівії Абдалла Бельхак в коментарі телеканалу Al-Qahera News, пише Кореспондент.

«Тисячі тіл ще знаходяться на вулицях міста або в морі, і ми поки що не маємо можливості їх поховати», – пояснив чиновник.

Представник лівійського Червоного Півмісяця повідомив, що нині до організації надійшло понад 9000 заяв про осіб, які досі вважаються зниклими безвісти під час стихійного лиха.

За словами представника лівійського комітету з прав людини, досі було поховано близько 3,9 тис. тіл загиблих.

Через побоювання поширення епідемії, у Дерні проводять поховання у загальних могилах, часто навіть без ідентифікації тіл загиблих.

Нагадаємо, 10 вересня схід Лівії охопив циклон, який приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста шквальний вітер та сильні зливи з грозами.

Найбільш серйозно постраждав місто Дерна, де було зруйновано дві греблі.

Саме руйнування гребель поблизу Дерни і стало, як вважають у лівійському Червоному Півмісяці, головною причиною численних жертв у цьому регіоні.

Агентство Телевидения Новости