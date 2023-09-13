Фінляндія не поїде на чемпіонат світу з командної гімнастики через участь рф та Білорусі
Фінляндія не братиме участі в командному чемпіонаті світу з гімнастики у листопаді, оскільки до участі допустили команди з росії та Білорусі.
Про це повідомила Асоціація гімнастики Фінляндії, пише Громадське.
«У раді та членстві IFAGG наша позиція та думка, на жаль, перебувають у меншості», — заявила президентка Асоціації Кайса Віккула.
Зазначається, що деякі інші європейські країни також не братимуть участі у змаганнях, серед них — Естонія.
Міжнародна федерація естетичної групової гімнастики (IFAGG) не обмежила участь у змаганнях для росії та Білорусі, однак дозволила країнам, які приймають змагання, вирішувати, кого допускати.
Цей чемпіонат проходитиме в Казахстані, який не ввів санкцій щодо російських та білоруських команд, пише Асоціація.