Фінляндія не поїде на чемпіонат світу з командної гімнастики через участь рф та Білорусі

Фінляндія не братиме участі в командному чемпіонаті світу з гімнастики у листопаді, оскільки до участі допустили команди з росії та Білорусі.

Про це повідомила Асоціація гімнастики Фінляндії, пише Громадське.

«У раді та членстві IFAGG наша позиція та думка, на жаль, перебувають у меншості», — заявила президентка Асоціації Кайса Віккула.

Зазначається, що деякі інші європейські країни також не братимуть участі у змаганнях, серед них — Естонія.

Міжнародна федерація естетичної групової гімнастики (IFAGG) не обмежила участь у змаганнях для росії та Білорусі, однак дозволила країнам, які приймають змагання, вирішувати, кого допускати.

Цей чемпіонат проходитиме в Казахстані, який не ввів санкцій щодо російських та білоруських команд, пише Асоціація.

Агентство Телевидения Новости