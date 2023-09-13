Загострилася ситуація в Мар’їнці та Авдіївці – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про загострення ситуації в Мар’їнці та Авдіївці Донецької області, де росіяни збільшили кількість обстрілів і штурмів.

Про це повідомила Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

«Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар’їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми»,- каже Маляр.

Маляр нагадала, що росіяни вже понад рік безуспішно намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар’їнку.

За словами заступниці міністра, окупанти «фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти».

Нині ж, за її словами, противник почав ще й штурмувати позиції ЗСУ, тобто не полишає планів захопити міста.

Своєю чергою на Куп’янському та Лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності противника.

Зокрема, кількість боїв там значно зменшилася, зазначила заступник міністра.

Агентство Телевидения Новости