Загострилася ситуація в Мар’їнці та Авдіївці – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про загострення ситуації в Мар’їнці та Авдіївці Донецької області, де росіяни збільшили кількість обстрілів і штурмів.
Про це повідомила Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
«Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар’їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми»,- каже Маляр.
Маляр нагадала, що росіяни вже понад рік безуспішно намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар’їнку.
За словами заступниці міністра, окупанти «фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти».
Нині ж, за її словами, противник почав ще й штурмувати позиції ЗСУ, тобто не полишає планів захопити міста.
Своєю чергою на Куп’янському та Лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності противника.
Зокрема, кількість боїв там значно зменшилася, зазначила заступник міністра.