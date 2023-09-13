Ворог знову обстріляв Харківщину, виникли пожежі

13 вересня росіяни знову вдарили по мирному населеному пункту Куп’янщини.

Цього разу по селу Петропавлівка Петропавлівської громади, там майже одночасно виникли 2 пожежі, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На гасіння першої з них рятувальники 44-ї ДПРЧ виїхали о 16:29.

Всередині приватної оселі горіли домашні речі та меблі на площі 70 кв.м.

За півгодини стало відомо про іншу пожежу, яка сталась на околиці села.

Там зайнялась суха трава на площі 1000 кв.м. Частину сил та засобів довелось перекинути і на її гасіння.

Рятувальники працювали під постійним ворожим вогнем.

Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 17:40.

За попередніми даними постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости