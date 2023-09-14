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«З радістю»: путін прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Пхеньян

«З радістю»: путін прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Пхеньян

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив президента рф путіна відвідати Пхеньян, і той прийняв запрошення.

Про це пише CNN, повідомляє видання Фокус.

За словами журналістів, північнокорейські джерела повідомили, що путін «з радістю» прийняв запрошення Кім Чен Ина. Він заявив, що відвідає КНДР у «зручний час».

Повідомляється, що Кім попрощався з путіним і вирушив у свій «наступний пункт призначення», проте куди конкретно — не повідомляється.

Видання зазначило, що зустріч путіна і Кіма відбулася на тлі заяв США про те, що росія і Північна Корея просуваються до збройової угоди.

Передбачається, що Пхеньян може передати Москві зброю для війни проти України.

Агентство Телевидения Новости

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