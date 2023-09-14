США відправляють до Києва команду ревізорів – CNN

Генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл та застосування поставленої Сполученими Штатами зброї.

Про це повідомляє телекомпанія CNN, пише видання Експрес.

CNN пише на своєму сайті, що, за словами генерального інспектора Пентагону, голова нової команди прибув до Києва ще наприкінці серпня, а інші члени команди приїдуть до кінця вересня.

Прессекретар офісу генерального інспектора Мег Рід зазначила, що в офісі вперше з’являться постійні представники в Україні. Скільки їх буде, CNN не пише.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що випадки корупції, які виявляють в Україні, не пов’язані з міжнародною допомогою – грошима чи зброєю від партнерів.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

«Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо.

Це інші справи, це не про партнерів», – відповів Зеленський на репліку журналіста щодо виявлення випадків корупції в Україні, через які, в тому числі, було звільнено міністра оборони Рєзнікова.

Агентство Телевидения Новости