«Йти зі служби не планував»: нацгвардієць повернувся у стрій після втрати ноги

Нацгвардієць із позивним Малий проходив строкову службу в Івано-Франківську, але згодом перевівся до військової частини 3017 та уклав контракт. Обійняв посаду гранатометника. 24 лютого 2022 року Малий перебував на Луганщині на взводному опорному пункті. Перше зіткнення з ворогом Малий приймав біля Рубіжного, де наші хлопці боронили пансіонат, в якому ховалися місцеві жителі.

Малий, нацгвардієць

Ворог просто прийшов ордою. Його піхота почала наступати на хлопців, які стояли попереду нашої групи. Я швидко зрозумів, що може бути обхід з іншого флангу, тож ми приготувалися приймати бій з нашого боку. Після невеликого контакту стрілецької зброї, без втрат, ми тоді вдало відбили атаку окупантів.

Після ротації, хлопець займав позицію в селі Золоте. Там Малий провів близько чотирьох місяців.

Малий, нацгвардієць

Перед нами було поле й невеличка лісосмуга, крізь яку ворог щоночі хотів прорватися. Ми бачили окупантів через тепловізор та підпускали впритул до 30 метрів для того, щоб ліквідувати їх. Коли йде бій, страх пропадає. У нас були «Мухи» (РПГ), але нам було цікавіше з ними з автоматів пострілятись, бо казали, що там суперкруті бойовики. Ми, грубо кажучи, двох росіян підстрелили, а вони вже назад тоді тікали.

У липні Олексій брав участь у битві за Цупівку. На той момент Малий виконував функції снайпера. Ворог дуже добре замінував територію, тож на самому в’їзді до населеного пункту, наші БТР підірвалися, внаслідок чого командир та водій були тяжко поранені та їх відразу евакуювали.

Малий, нацгвардієць

По нас працював танк, Гради, міномети та стрілецька зброя. Ми вибили загарбників звідти, проте не змогли закріпитись, бо нас почали «поливати», наче з відра. Нам довелось відступити. У нас було дві мотилиги (БТ-ЛБ, рос. МТ-ЛБ), але не було людини, яка знає як нею керувати. Один з побратимів сказав, що на тракторі вміє їздити, але поїхати так і не вдалося через те, що машина заглухла, тож йти довелося пішки. Цей бій тривав приблизно з четвертої ранку і лише після обіду нас евакуювали.

Після перегрупування та відновлення, підрозділ Малого почав заїжджати на позиції поблизу Соснівки. Ворог кинув чимало зусиль на захоплення села. Були постійні мінометні обстріли, «Гради», танки. Наші хлопці змушені були відійти, але за декілька днів, вони вдруге раптово зайшли туди та почали далі облаштовувати опорні пункти та закріплюватись, врешті-решт зрівнявши лінію оборони.

27 липня 2022 року вдень ворог зробив невдалу спробу вибити наших хлопців з позицій. Близько одинадцятої вечора, коли Малий змінився з посту та прийшов до свого окопу, саме туди влучив ворожий снаряд танка.

Малий, нацгвардієць

Я одразу подивився на хлопців поряд та сповістив командира, що тут важкі трьохсоті. Тоді я ще не відчував своє поранення, проте намагаючись встати, аби вийти з окопу, я впав назад. Життя нам врятував настил окопу. Із серйозно поранених уламками був лише я, у решти хлопців була контузія. Зрозумівши, що уламок наскрізь пробив мою стопу, я почав виповзати з окопу. Командиру взводу довелося виносити мене як рюкзак. Він ніс мене на своїх плечах, адже групі евакуації було майже неможливо проїхати крізь посадку, яка сильно постраждала через щільні обстріли.

Малого евакуювали до медичного закладу, він ще був притомний, тож йому повідомили, що ногу доведеться ампутувати, на що він жартівливо відповів: «Високо не ріжте, в мене там татуювання». Прокинувся Малий вже в лікарні в Харкові. Після цього хлопця відправили до Києва на формування культі та деякий час він знаходився там. Аби поставити протез, Малий разом зі своєю дружиною через місяць після операції в Києві поїхав до Франції. Процес протезування зайняв близько трьох місяців.

Малий, нацгвардієць

Я ставлюсь до цього просто. Ну, протез і протез. Головне, що я живий та ще й ходжу. Покидати службу я навіть не планував. Мені самому хотілось залишитись та допомагати хлопцям тим, чим можу, адже з власного досвіду знаю, що потрібно їм на передовій.

Зараз харків’янин продовжує боронити Україну в лавах Національної гвардії України.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости