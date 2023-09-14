Нічні обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки

За даними слідства, 14 вересня близько 00:30 окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ.

Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки та приватні автомобілі, повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, що відбувся 13 вересня близько 23:30, пошкоджено адміністративну будівлю.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії по Харківщині.

Агентство Телевидения Новости