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Нічні обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки
За даними слідства, 14 вересня близько 00:30 окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ.
Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки та приватні автомобілі, повідомляє прокуратура Харківської області.
Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, що відбувся 13 вересня близько 23:30, пошкоджено адміністративну будівлю.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії по Харківщині.