Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 58

Допомагали переправляти «ухилянтів» до Молдови: харків‘янин налагодив схему

Допомагали переправляти «ухилянтів» до Молдови: харків‘янин налагодив схему

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо двох мешканців Чернівецької області та 50-річної жінки за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Харків‘янин, який нелегально залишив територію України та наразі перебуває за кордоном, організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України з Республікою Молдовою поза пунктами пропуску, повідомляє прокуратура Харківської області.

Спочатку з потенційними «клієнтами» спілкувалась 50-річна жінка, яка надалі передавала всю необхідну інформацію організатору.

Він, своєю чергою, обговорював заходи безпеки й конспірації з «втікачами».

Ціна «побігу» складала 5000 доларів США.

Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали спільники харків‘янина — 29-річний та 23-річний чоловіки.

Обидва — мешканці цієї області, тому добре розумілись, як на місцевості уникнути контролю українських прикордонників.

Крім того, 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті.

3 березня 2023 року під час нелегального переправлення ще одного військовозобов‘язаного правоохоронці затримали 29-річного та 23-річного ділків в порядку ст. 208 КПК України.

Справу розглядатимуть у Сокирянському районному суді Чернівецької області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 