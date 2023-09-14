Допомагали переправляти «ухилянтів» до Молдови: харків‘янин налагодив схему

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо двох мешканців Чернівецької області та 50-річної жінки за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Харків‘янин, який нелегально залишив територію України та наразі перебуває за кордоном, організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України з Республікою Молдовою поза пунктами пропуску, повідомляє прокуратура Харківської області.

Спочатку з потенційними «клієнтами» спілкувалась 50-річна жінка, яка надалі передавала всю необхідну інформацію організатору.

Він, своєю чергою, обговорював заходи безпеки й конспірації з «втікачами».

Ціна «побігу» складала 5000 доларів США.

Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали спільники харків‘янина — 29-річний та 23-річний чоловіки.

Обидва — мешканці цієї області, тому добре розумілись, як на місцевості уникнути контролю українських прикордонників.

Крім того, 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті.

3 березня 2023 року під час нелегального переправлення ще одного військовозобов‘язаного правоохоронці затримали 29-річного та 23-річного ділків в порядку ст. 208 КПК України.

Справу розглядатимуть у Сокирянському районному суді Чернівецької області.

Агентство Телевидения Новости