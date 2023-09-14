У Харкові щодня працюють пункти безплатного харчування

Пункти видачі безплатного харчування щодня обслуговують близько 35 тис. харків’ян та внутрішньо переміщених осіб.

Про це сьогодні, 14 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, та нагадав, що ці пункти почали роботу у грудні минулого року.

«Попит є, тому ми продовжуватимемо годувати людей безплатно.

Крім того, харчуванням забезпечуються 5,5 тис. осіб, які фактично прикуті до ліжка.

Це люди похилого віку, люди з інвалідністю. Їх доглядають наші соціальні працівники», – зазначив Ігор Терехов.

Крім того, мер повідомив, що перед початком опалювального сезону міжнародні партнери допомогли придбати для пільгових категорій 2,5 тис. обігрівачів.

Агентство Телевидения Новости