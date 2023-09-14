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«Ідея створення метрошколи була вдалою»: учнів побільшало – Терехов

«Ідея створення метрошколи була вдалою»: учнів побільшало – Терехов

У Харкові побільшало школярів, які навчаються в обладнаних класах на станціях метрополітену.

Про це сьогодні, 14 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, йдеться на сайті міськради.

За його словами, перші тижні навчання у комбінованому режимі показали, що ідея створення метрошколи була вдалою.

«Кількість школярів зросла. Якщо спочатку це була одна тисяча учнів, то зараз у метрошколі навчається вже 1064 учні.

Є попит на те, щоб облаштовувати нові класи, і ми цим зараз займаємося», – наголосив мер.

Також він нагадав, що на станції метро дітей у супроводі поліції підвозить шкільний автобус.

Крім того, для учнів організоване безкоштовне харчування.

Агентство Телевидения Новости

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