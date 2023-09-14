Запевняла, що «россия здесь навсегда»: викрито шанувальницю «руського миру»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру мешканці смт Дворічна за фактом колабораційної діяльності.

Під час окупації Куп’янщини мешканка селища Дворічна, яка на власні очі бачила наслідки російського вторгнення на територію України, підтримувала ворога, повідомляє прокуратура Харківської області.

Шанувальниця «руського миру» публічно заперечувала збройну агресію рф проти нашої держави, запевняла, що «россия здесь навсегда» та повторювала інші наративи роспропаганди.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області та зведеним загоном ГУНП в Луганській області.

Агентство Телевидения Новости