В Умані готуються до святкування Рош га-Шана: паломники все прибувають

До міста Умань Черкаської області, де завтра починається святкування Рош га-Шана (юдейського Нового року), прибули вже близько 22 тисяч паломників.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

«Станом на 08:00 близько 22 тисяч вже прибули. І сьогодні ще буде активний день їхнього прибуття», – зазначив Табурець.

Він додав, що протягом минулих років середньостатистичний показник відвідувань Умані складав 25-30 тисяч паломників.

Голова ОВА уточнив, що святкування цьогоріч триватиме з 15 по 18 вересня.

За словами посадовця, сьогоднішній день покаже загальну кількість паломників, які прибули цьогоріч до Умані.

Табурець акцентував на тому, що Україна попереджала про дуже високі ризики, які існують у зв’язку з війною.

«Вони (прочани-хасиди) добре обізнані, що у нас – повноцінна війна.

Не дивлячись на це, вони всі налаштовані у будь-якому разі їхати, адже, за їхніми твердженнями, вони перебувають у стані війни не один рік… Мається на увазі, в першу чергу, Ізраїль», – сказав Табурець.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють, що в Умані у зв’язку з святкуваннями Рош га-Шана усі необхідні служби працюють у посиленому режимі.

До міста прибула також поліція Ізраїля, яка спільно з українськими поліцейськими нестиме службу в місцях паломництва хасидів.

Агентство Телевидения Новости