Судитимуть мешканку Ізюма, яка допомогала будувати «пенсионную систему» по російських стандартах

За даними дізнання, під час окупації м. Ізюм місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Вона зайняла посаду «головного спеціаліста виплати пенсій» у фейковому «Отделении Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Колаборантка здійснювала перевірку та прийом документів, необхідних для призначення пенсій під час окупації, обліковувала списки громадян, які звернулися за виплатами, здійснювала замовлення необхідних сум для вказаних виплат.

Обвинувачену судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости