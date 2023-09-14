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«Сімейний підряд»: на Харківщині родина торгувала наркотиками

«Сімейний підряд»: на Харківщині родина торгувала наркотиками

59-річний мешканець Лозової вирішив заробляти на життя незаконним способом, збуваючи канабіс.

До протиправної діяльності чоловік також залучив свою співмешканку і її сина, повідомляє прокуратура Харківської області.

Придбавши канабіс у невстановленої на теперішній час особи, зловмисники розфасували його по невеликим згорткам, які продавали наркозалежним.

З покупцями зустрічались особисто і передавали їм товар, отримуючи гроші.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання підозрюваних, виявлено канабіс, спеціальне приладдя, пляшки з наркотичною речовиною та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Агентство Телевидения Новости

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