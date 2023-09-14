«Сімейний підряд»: на Харківщині родина торгувала наркотиками
59-річний мешканець Лозової вирішив заробляти на життя незаконним способом, збуваючи канабіс.
До протиправної діяльності чоловік також залучив свою співмешканку і її сина, повідомляє прокуратура Харківської області.
Придбавши канабіс у невстановленої на теперішній час особи, зловмисники розфасували його по невеликим згорткам, які продавали наркозалежним.
З покупцями зустрічались особисто і передавали їм товар, отримуючи гроші.
У ході обшуків, проведених за місцем мешкання підозрюваних, виявлено канабіс, спеціальне приладдя, пляшки з наркотичною речовиною та інші докази протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.