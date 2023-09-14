Працювала в окупаційній «поліції»: слідчі повідомили про підозру жительці міста Куп’янськ
Під час окупації жінка обійняла посаду виконуючого обов’язки старшого інспектора групи документального забезпечення, режиму таємності та діловодства «управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області.
Зловмисниця здійснювала документальне забезпечення та організовувала режим таємності, діловодства та документообігу в незаконному правоохоронному органі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
12 вересня слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури і оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України 35-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Досудове розслідування триває.