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Укрзалізниця запускає новий потяг: Рава-Руська — Варшава

Укрзалізниця запускає новий потяг: Рава-Руська — Варшава

Восени «Укрзалізниця» планує запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Поїзд Рава-Руська — Варшава — це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

«Очікуємо також від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту».У травні 2023 року такий поїзд уже здійснив тестове курсування. Запуск цього маршруту дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн.

Наразі ж пасажирські поїзди з України курсують до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.Оновлений перелік актуальних міжнародних маршрутів та зручних пересадок розміщено на ресурсі

Агентство Телевидения Новости

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