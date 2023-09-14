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ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині
На Бахмутському напрямку сили оборони просуваються вперед: підтверджено звільнення Андріївки на Донеччині.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За інформацією Маляр, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки
І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях