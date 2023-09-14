Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:12
Просмотров: 95

ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині

ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині

На Бахмутському напрямку сили оборони просуваються вперед: підтверджено звільнення Андріївки на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За інформацією Маляр, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки

І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 