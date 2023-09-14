Від Бахмута до степів півдня: танкісти бригади Спартан» показали бойову роботу

Згідно з цьогорічним Указом Президента 14 вересня відзначається День танкових військ.

В Нацгвардії показали, як загартовані Бахмутом танкісти бригади «Спартан» воюють на південному напрямку.

«Танкістів піхотинці між собою з повагою називають їх «траками» (трак – сталева ланка гусеничної стрічки), адже танкові підрозділи – грізна, наступальна, маневрова, потужна сила. крім того, це – потужний калібр, що розбирає ворожі позиції, ліквідує ворожу техніку, захищає своїм броньованим тілом штурмовиків, які здійснюють атаку ворожих окопів чи проводять евакуацію поранених», – розповіли в НГУ.

Джерело: Служба інформації та комунікації військової частини 3017 Національної гвардії України

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