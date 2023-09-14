На Харківщині поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень

На Харківщині поліцейські вилучили наркотичні речовини, вартість яких на «чорному» ринку складає приблизно один мільйон гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Мати зі своїм співмешканцем та сином вирощували наркотичні речовини, збирали врожай, фасували висушений канабіс і збували на території Лозівського району.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости