У ДТП на окружній дорозі загинув пішохід

13 вересня о 21:00 у Харкові на окружній дорозі автомобіль Skoda Octavia (водію 39-років) допустив наїзд на 62-річного чоловіка.

Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці події, повідомили в поліції Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости