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На Харківщині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій загинув водій вантажівки
13 вересня близько 18:50 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» в районі села Черемушна Богодухівського району з траси вилетіла фура з причепом.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
52-річний водій автомобіля DAF з напівпричепом Schmitz не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини та в’їхав у дерево. В результаті чоловік загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.