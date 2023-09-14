На Харківщині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій загинув водій вантажівки

13 вересня близько 18:50 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» в районі села Черемушна Богодухівського району з траси вилетіла фура з причепом.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

52-річний водій автомобіля DAF з напівпричепом Schmitz не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини та в’їхав у дерево. В результаті чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости