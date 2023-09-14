Вимагав 40 тисяч доларів та погрожував фізичною розправою: у Харкові затримали підозрюваного у злочині

12 вересня працівники відділу поліції № 1 ХРУП № 2 разом з бійцями полку поліції особливого призначення в ході проведення оперативних заходів затримали 64-річного зловмисника під час отримання частини грошей.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

За даними правоохоронців, наприкінці червня зловмисник почав вимагати у знайомого гроші за сплату неіснуючого боргу. Він залякував потерпілого в ході телефонних розмов, особистих зустрічей, погрожував фізичною розправою у разі несплати «боргу».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости