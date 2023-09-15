У Харкові презентували поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина»

Випуск «Міста Героїв. Харківщина» продовжує серію марок, присвячену звільненим населеним пунктам України.

На заході були присутні військові, які брали участь у Слобожанському контрнаступі, повідомили в ХОВА.

«Хочу подякувати Укрпошті, що започаткувала таку ініціативу. Це історія наших героїв, військових, які дійсно на початку стримали ворога на Харківщині. А після того блискуче звільнили майже всю територію нашої області. Звичайно, ми пригадуємо ті миті підняття прапорів на звільненій українській території і дуже важливо, щоб ця історія була зафіксована, щоб вся Європа бачила успіх наших героїв», – зазначив Олег Синєгубов.

Ескізи поштового випуску розробила креативна агенція I AM IDEA. Тираж поштового блоку становить 75 тисяч примірників. До поштової марки випущено конверт «Перший день» та 4 художні картки.

«Сьогодні випустили марки з зображенням Харкова, Куп’янська, Ізюма та Балаклії. «Міста героїв» – це одна з найуспішніших і найулюбленіших марок серед населення. Кожна з цих марок презентується завжди саме безпосередньо в тому місті, якому вона присвячена. Марки продаються на території всієї країни. Ті люди, які поїхали з Ізюма чи Балаклії і зараз, наприклад, живуть в Івано-Франківську, мають змогу купити марку», – сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Серед військових, які звільняли Харківщину, був і офіцер 5 Слобожанської бригади з позивним «Бона».

«Брав участь у піднятті прапора в місті Ізюм. У цей час переповнювали патріотичні почуття. Це саме впевненість у завтрашньому дні і розуміння, що, можливо, скоро закінчиться війна», – розповів офіцер з позивним «Бона».

Агентство Телевидения Новости