Із родинами полонених та зниклих без вісти у Золочівській громаді працює Червоний Хрест

У Золочівській громаді з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста обговорили питання повернення і пошуку полонених, зниклих безвісти захисників України та цивільних.

На 13 вересня 2023 року, за отриманими даними, у громаді 9 полонених та 26 зниклих безвісти.

Разом з керівництвом громади участь у зустрічі взяли голова Спілки сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників і захисниць України Золочівської громади та члени родин цивільних жителів Золочева, що постраждалих від російського вторгнення.

Одне з завдань волонтерів Червоного Хреста – інформування рідних про необхідність зареєструвати членів родин, що потрапили в біду, у відповідній базі даних. У кожній країні, що бере участь у збройному конфлікті, створено Національне інформаційне бюро. Представники Червоного Хреста не можуть брати безпосередньої участі в обмінах полоненими, але сприяють обміну інформацією між воюючими сторонами. Про алгоритм дій представники організації планують детально проінформувати родини золочівців під час наступної зустрічі.

Волонтери місії відзначили, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права і надає доступ до російських полонених, що перебувають на нашій території. Гості засвідчили, що вони утримуються в належних умовах, чого не можна сказати про країну-агресорку стосовно наших захисників.

Агентство Телевидения Новости