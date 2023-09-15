Сегодня 10:48
Просмотров: 111
Двоє загиблих: слідчі розслідують обставини ДТП у Харкові
На проспекті Героїв Харкова водій BMW скоїв наїзд на велосипедистку та зіштовхнувся з електроопорою.
Аварія сталася 14 вересня о 18:30, повідомляє ГУНА Харківської області.
Від отриманих тілесних ушкоджень 23-річна жінка та 43-річний чоловік померли на місці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.