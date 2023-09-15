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Двоє загиблих: слідчі розслідують обставини ДТП у Харкові

Двоє загиблих: слідчі розслідують обставини ДТП у Харкові

На проспекті Героїв Харкова водій BMW скоїв наїзд на велосипедистку та зіштовхнувся з електроопорою.

Аварія сталася 14 вересня о 18:30, повідомляє ГУНА Харківської області.

Від отриманих тілесних ушкоджень 23-річна жінка та 43-річний чоловік померли на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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