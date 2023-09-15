На Харківщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину

Пізно ввечері 14 вересня до поліції звернулася мешканка міста Валки. Вона повідомила, що її 12-річна донька ще вдень пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

За годину поліцейські знайшли дівчину в місцевому парку. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося, повідомили в поліції.

Розшукувану передали батькам та провели із родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости