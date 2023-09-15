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На Харківщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину
Пізно ввечері 14 вересня до поліції звернулася мешканка міста Валки. Вона повідомила, що її 12-річна донька ще вдень пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
За годину поліцейські знайшли дівчину в місцевому парку. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося, повідомили в поліції.
Розшукувану передали батькам та провели із родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.