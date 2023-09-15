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Вночі окупанти обстріляли Козачу Лопань: є серйозні руйнування

Вночі окупанти обстріляли Козачу Лопань: є серйозні руйнування

У ніч з 14 на 15 вересня російські окупанти у черговий раз обстріляли цивільну інфраструктуру Козачої Лопані.

Починаючи з 22:30 минулої доби ворог завдав 8 артилерійських ударів по центру селища, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Внаслідок обстрілів постраждала Церква Архангела Михаїла, пошкоджень зазнали будівля залізничного вокзалу, пасажирські платформи і колії, лінії електропередач, об’єкти енергетичної та торгівельної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Поки що у селищі немає зв’язку, частково відсутнє електропостачання. Екстрені служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків російського терору.

Агентство Телевидения Новости

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