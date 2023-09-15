Вночі окупанти обстріляли Козачу Лопань: є серйозні руйнування
У ніч з 14 на 15 вересня російські окупанти у черговий раз обстріляли цивільну інфраструктуру Козачої Лопані.
Починаючи з 22:30 минулої доби ворог завдав 8 артилерійських ударів по центру селища, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Внаслідок обстрілів постраждала Церква Архангела Михаїла, пошкоджень зазнали будівля залізничного вокзалу, пасажирські платформи і колії, лінії електропередач, об’єкти енергетичної та торгівельної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.
Поки що у селищі немає зв’язку, частково відсутнє електропостачання. Екстрені служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків російського терору.