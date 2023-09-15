Затверджував поїздки до окупованого Криму та відбирав авто у мешканців Куп‘янська — повідомлено про підозру експоліціянту

За даними слідства, під час окупації Куп’янська діючий правоохоронець перейшов на бік ворога. На той момент він обіймав посаду поліцейського відділу реагування патрульної поліції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області.

Спочатку зрадник віддано ніс службу на російських блокпостах. Після цього він вирішив офіційно «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области», подавши для цього необхідні документи. Зрадника призначили на посаду «и. о. начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» у псевдоправоохоронному органі.

Він виносив постанови про відмову у порушенні кримінальних справ за порушення правил дорожнього руху особами у тимчасово окупованому Куп’янському районі Харківської області відповідно до законодавства країни-агресора – рф. Крім того, «правохранитель» погоджував графіки та схеми руху автобусів до окупованого Сімферополя та російського Бєлгорода. Також він закликав місцеве населення до співпраці з окупаційною владою та безпідставно вилучав транспортні засоби у цивільних.

За роботу на ворогів чоловік отримував щомісячно 80 тисяч російських рублів.

Згодом «правохранитель» встиг отримати нову посаду — «заместителя командира роты отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения» у незаконному органі «УВД ВГА Харьковской области».

Нині зрадник переховується від органу досудового розслідування. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру вже колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Агентство Телевидения Новости