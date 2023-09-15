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10 ударів по голові: 11 років за ґратами — прокурори довели вину вбивці

10 ударів по голові: 11 років за ґратами — прокурори довели вину вбивці

Суд визнав винним 49-річного чоловіка у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.

2 квітня цього року чоловік, маючи незняті та непогашені судимості, вчинив новий злочин.

Цього разу — умисне вбивство.

Трагедія трапилась на привокзальній площі на станції «Лихачове» в м. Первомайський.

Між двома чоловіками виникла сварка, у ході якої зловмисник дістав ніж, який мав при собі, і завдав ним понад 10 ударів по голові та шиї свого опонента.

У результаті отриманих травм 34-річний потерпілий помер на місці.

Після вчинення злочину вбивця втік з місця події, але сховатися від правосуддя йому не вдалось — він був викритий правоохоронцями.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Первомайський міськрайонний суд Харківської області.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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