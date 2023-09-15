Вночі російська армія обстріляла Козачу Лопань: прокурори фіксують наслідки

У ніч на 15 вересня російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру смт Козача Лопань.

За попередніми даними, з артилерії, повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджено будівлю церкви, залізничний вокзал, житлові будинки та торгові об‘єкти.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Агентство Телевидения Новости