Експериментальний морський дрон СБУ підбив ворожий ракетний корабель «Самум»

Учора, 14 вересня, в Чорному морі експериментальний морський дрон Служби безпеки України під назвою Sea Baby («Морський малюк») підбив ракетний корабель «Самум».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у СБУ.

«Учора морський дрон СБУ влаштував «бавовну» ракетному кораблю «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту. «Морський малюк» влучив у задню праву частину рашистського судна, корабель втратив хід»,- заявили у спецслужбі.

Пошкодження, кажуть в СБУ, значні.

Окупантам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим креном на правий борт.

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