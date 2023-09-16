Слобожанський напрямок: окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 вересня. 570 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, усі знищено засобами протиповітряної оборони України.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Стрілеча, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Богданівка, Нью-Йорк, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости