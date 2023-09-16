На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому рятувальнику

В Ізюмі рятувальники увічнили пам’ять загиблого колеги Костянтина Малярова.

15 вересня в Ізюмі на фасаді 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області урочисто відкрили меморіальну дошку пам’яті загиблого рятувальника, старшини служби цивільного захисту Костянтина Малярова, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Вшанувати його пам’ять, мужність та самовідданість прийшли його батьки, керівники ДСНС України у Харківській області, побратими загиблого, а також представники органів місцевої влади та звичайні ізюмчани.

Життя Костянтина трагічно обірвалось на 84-й день війни, 17 травня 2022 року. Йому було лише 39.

Сиротами залишились двоє неповнолітніх дітей.

Всі, хто знав полеглого героя, хто працював із ним чи просто хотів віддати шану, поклали квіти до щойно відкритої дошки пам’яті.

Агентство Телевидения Новости