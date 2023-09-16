3,8 млрд грн: суд збільшив заставу Ігорю Коломойському
Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів до понад 3,8 мільярда гривень.
Суд лише частково задовільнив клопотання прокуратури, яка просила залог у майже 5,8 мільярдів гривень у звʼязку із новою підозрою бізнесмену та «пропорційно завданій шкоді», повідомляє Судово-юридична газета.
Як пишуть «Ґрати», наразі бізнесмен заставу не планує вносити.
СБУ та БЕБ вважають, що Коломойський причетний до фальсифікації платіжних документів та відмиванні доходів, отриманих нелегальним шляхом у розмірі 5,8 мільярда гривень у період з 2013 по 2014 роки. Бізнесмен все заперечує.
Ігор Коломойський після арешту 2 вересня перебуває під вартою в ізоляторі СБУ.