3,8 млрд грн: суд збільшив заставу Ігорю Коломойському

Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів до понад 3,8 мільярда гривень.

Суд лише частково задовільнив клопотання прокуратури, яка просила залог у майже 5,8 мільярдів гривень у звʼязку із новою підозрою бізнесмену та «пропорційно завданій шкоді», повідомляє Судово-юридична газета.

Як пишуть «Ґрати», наразі бізнесмен заставу не планує вносити.

СБУ та БЕБ вважають, що Коломойський причетний до фальсифікації платіжних документів та відмиванні доходів, отриманих нелегальним шляхом у розмірі 5,8 мільярда гривень у період з 2013 по 2014 роки. Бізнесмен все заперечує.

Ігор Коломойський після арешту 2 вересня перебуває під вартою в ізоляторі СБУ.

Агентство Телевидения Новости