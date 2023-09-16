Британська розвідка зробила прогноз: як рф битиме по енергосистемі України взимку

Є реальна можливість, що росія знову зосередиться на атаках по об’єктах української енергетичної інфраструктури протягом зими, вважає розвідка Великобританії.

Британське оборонне відомство зазначає, що у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, передусім крилатими ракетами повітряного запуску (КРПЗ), пише УНІАН.

Основою більшості цих атак були крилаті ракети повітряного базування, особливо сучасні Х-101 (AS-23a KODIAK), які рф випускала винищувачами з глибини своєї території.

Розвідники припускають, що росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного запуску, і це створює серйозну небезпеку.

«Існує реальна можливість, що росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими», – констатують у відомстві.

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