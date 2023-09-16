В росії на 62 році життя помер актор В’ячеслав Гришечкін, відомий по російським серіалам «Бригада», «Солдати» та «Щасливі разом».

Про смерть актора повідомила засновник та лідер руху «Артисти воїнам росії», який займається підтримкою російських загарбників, пише UA.NEWS із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що кілька днів тому зірка серіалу потрапила до лікарні через проблеми із серцем.

Останній тиждень актор провів у реанімації у вкрай тяжкому стані.Зазначається, що останніми роками Гришечкін регулярно виступав перед російськими терористами з числа військовослужбовців армії рф.

Він неодноразово виступав в окупованому Криму та схвалив приєднання українського півострова до росії.«Приєднання Криму до росії – це відновлення історичної справедливості.

Земля належить тому, хто найбільше на ній побудував, створив, хто її захищав від іноземних ворогів.

А це таки російський народ. І не треба боятися американських та європейських санкцій, не треба прислухатися до думки Заходу», – сказав В’ячеслав Гришечкін під час одного з інтерв’ю.

У 1994 році В’ячеславу Гришечкіну було присвоєно звання «Заслужений артист Росії», а у 2013 році його нагородили медаллю ордену «За заслуги перед Батьківщиною» ІІ ступеня.

Агентство Телевидения Новости