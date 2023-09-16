Собаки-лікарі: нацгвардійці розповіли, як чотирилапі допомагають їм у реабілітації

Ефективним засобом для поліпшення психофізичного стану військовослужбовців виявився метод лікування та реабілітації, відомий як каністерапія, з використанням спеціально навчених собак. Тож три хвостаті лікарі: Міра, Рада та Ляля завітали до військовослужбовців бригади «Спартан».

Ярослава Косогова, кінолог-каністерапевт

Міра найдосвідченіша собака, вона працює в терапії понад шість років – її спеціалізація це діти з психічними та ментальними розладами, розладами аутистичного спектра. З 2016 року ми з нею працюємо з дітками евакуйованими з зони АТО з посттравматичними синдромами, які викликані психологічними травмами. Раді шість років, вже три з яких вона практикує реабілітацію, Ляля тільки навчається. З військовими проводимо групові і індивідуальні терапії, але найголовніше сьогодні – емоційно наповнити хлопців.

Собаки відомі своєю вірністю та чуйністю до емоцій та стану людини. Їхній природний інстинкт надавати підтримку та розслаблення робить їх ідеальними терапевтами для військових, які потребують відновлення після служби на передовій.

Ярослава Косогова, кінолог-каністерапевт

Взаємодія з собаками сприяє зниженню рівня тривожності та депресії, покращує настрій, знімає емоційне навантаження, військові стають більш відкритими та комунікабельними. Крім того, собаки-терапевти допомагають у фізичній реабілітації військових. Із задоволенням супроводжуючи їх у прогулянках, вони стимулюють рухову активність та допомагають військовим із пораненнями відновити м’язову та суглобову функцію», – зауважила кінолог Оксана Шибарова.

Як зазначають психологи, не кожна собака може стати професійним лікарем, бо спершу чотирилапі проходять спеціальний тест на відсутність агресивної реакції на людей та страху перед гучними звуками і незвичайними предметами. Після цього собак навчають взаємодіяти з пацієнтами. Останнім етапом підготовки є складання іспиту та отримання ліцензії на лікування.

Ігор Гутнік, нацгвардієць-психолог

Коли ми проводимо каністерапію, ми прагнемо досягти терапевтичного ефекту у вигляді тих позитивних емоцій, які отримує людина від контакту з собакою. Для хлопців, які тільки вийшли із зони бойових дій, у яких триває процес декомпресії та відновлення є різна форма роботи. Індивідуальна розробляється спільно з кінологом, коли в процесі бойових дій військовослужбовець отримав досить глибоку психологічну травму. Групова робота є теж ефективною, проте з меншою залученістю військовослужбовців.

Взаємодія з собаками має важливе значення для військовослужбовців, оскільки під час виконання бойових завдань, саме ці тварини допомагали їм не лише відчувати підтримку і тепло, але й попереджали про можливі небезпеки. Іноді собаки стають вірними друзями, з якими бійці діляться своїми думками і почуттями. В результаті такого спілкування, через каністерапію військові розвивають довіру до інших людей та розкривають свої почуття та емоції. Цей процес сприяє швидкому психотерапевтичному відновленню та соціальній адаптації.

Агентство Телевидения Новости