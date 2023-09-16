SpaceX розгорнула на орбіті 22 супутники Starlink

Це був 108 запуск інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink та 39 з початку поточного року.

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила другий за поточний тиждень успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на орбіту нову партію з 22 міні-супутників глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Про це компанія повідомила у суботу, 16 вересня, пише Кореспондент.

Запуск ракети було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в п’ятницю о 23:38 за часом Східного узбережжя США (у суботу о 06:38 за Києвом).

Приблизно за годину супутники вивели на орбіту.

«Виведення 22 супутників Starlink підтверджено», – йдеться в повідомленні.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія, яка використовувалася в п’ятий раз, після відділення здійснила керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions у Атлантиці.

Це був 108 запуск інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink та 39 з початку поточного року.

SpaceX вивела на орбіту вже понад 5,1 тис. таких супутників.

Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Але понад 4,7 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.Liftoff! pic.twitter.com/PYY2OHIazz— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023

Агентство Телевидения Новости