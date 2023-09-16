Лівія: зруйноване повінню місто намагається впоратися з тисячами трупів

У Лівії триває розбір завалів після катастрофічної повені.

Тіла тисяч загиблих досі лежать на вулицях і пляжах міста Дерна та вже починають видавати запах, повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters.

Жителі й рятувальники в спустошеному лівійському місті Дерна, яке найбільше постраждало від стихії, щосили намагаються впоратися з тисячами трупів, викинутих на берег або розкладаються під уламками будівель.

Всесвітня організація охорони здоров’я та інші групи допомоги закликали владу Лівії припинити ховати жертв повені в братських могилах.

Фахівці заявляють, що це може принести довгострокові психічні розлади сім’ям або викликати ризик для здоров’я, якщо такі могили розташовані поруч з водою.

У доповіді ООН говориться, що на даний момент в братських могилах поховано понад 1000 осіб.

«Тіла розкидані по вулицях, викинуті на берег і поховані під руїнами будівель та уламками.

Всього за дві години один з моїх колег нарахував понад 200 тіл на пляжі недалеко від Дерни», – розповів один з менеджерів Червоного Хреста.

Агентство Телевидения Новости